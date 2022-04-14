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Подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка задержала полиция

14 апреля 2022 10:22
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Новости США. В США полиция задержала подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас 62-летний темнокожий мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в террористическом нападении.

Подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка задержала полиция-1

Напомним, в результате стрельбы в метрополитене погибли пять человек. Еще почти 30 пострадали. По заявлениям очевидцев, преступник сначала открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Расследование продолжается.

# Стрельба в США # Фотофакт

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