Врачи во Франции устроили акцию протеста. Они требуют повышения зарплаты в условиях пандемии

Новости Франции. Во Франции медики вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты в условиях пандемии.

Коронавирус нанес серьезный удар по здравоохранению страны. Медики жалуются на острый дефицит кадров. Квалифицированные врачи уходят из-за того, что не выдерживают нагрузки. Их заставляют работать больше, но при этом отказываются повышать зарплату или выплачивать компенсацию.