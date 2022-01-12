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Врачи во Франции устроили акцию протеста. Они требуют повышения зарплаты в условиях пандемии

12 января 2022 08:28
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Новости Франции. Во Франции медики вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты в условиях пандемии.

Врачи во Франции устроили акцию протеста. Они требуют повышения зарплаты в условиях пандемии-1

Коронавирус нанес серьезный удар по здравоохранению страны. Медики жалуются на острый дефицит кадров. Квалифицированные врачи уходят из-за того, что не выдерживают нагрузки. Их заставляют работать больше, но при этом отказываются повышать зарплату или выплачивать компенсацию.

Врачи во Франции устроили акцию протеста. Они требуют повышения зарплаты в условиях пандемии-4

Правительство пообещало исправить ситуацию и дать медикам дополнительно около 200 евро. Но это только разозлило персонал больниц. Это воспринялось как издевка. Все это и вылилось в многочисленные акции протеста.

# Акции протеста # Фотофакт

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