Врачи во Франции устроили акцию протеста. Они требуют повышения зарплаты в условиях пандемии

Новости Франции. Во Франции медики вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты в условиях пандемии.
Новости Франции. Во Франции медики вышли на акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты в условиях пандемии.
Коронавирус нанес серьезный удар по здравоохранению страны. Медики жалуются на острый дефицит кадров. Квалифицированные врачи уходят из-за того, что не выдерживают нагрузки. Их заставляют работать больше, но при этом отказываются повышать зарплату или выплачивать компенсацию.
Правительство пообещало исправить ситуацию и дать медикам дополнительно около 200 евро. Но это только разозлило персонал больниц. Это воспринялось как издевка. Все это и вылилось в многочисленные акции протеста.