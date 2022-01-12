Годовая инфляция в ЕС выросла на 5%. Это самый высокий показатель в истории

Годовая инфляция в Евросоюзе установила новый исторический рекорд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщению Евростата, она выросла на 5 %. Это самый высокий показатель за всю историю.

Больше всего в Европе выросли цены на энергоносители. Они увеличились на 26 %.

Изрядно истощили кошельки жителей ЕС и посещения магазинов. В декабре продукты там подорожали более чем на 3 %. Пришлось европейцам отказываться и от покупки бытовой техники и других промтоваров. Цены на них за месяц тоже подскочили почти на 3 %.