Годовая инфляция в ЕС выросла на 5%. Это самый высокий показатель в истории

Годовая инфляция в Евросоюзе установила новый исторический рекорд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщению Евростата, она выросла на 5 %. Это самый высокий показатель за всю историю.
Годовая инфляция в Евросоюзе установила новый исторический рекорд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщению Евростата, она выросла на 5 %. Это самый высокий показатель за всю историю.
Больше всего в Европе выросли цены на энергоносители. Они увеличились на 26 %.
Изрядно истощили кошельки жителей ЕС и посещения магазинов. В декабре продукты там подорожали более чем на 3 %. Пришлось европейцам отказываться и от покупки бытовой техники и других промтоваров. Цены на них за месяц тоже подскочили почти на 3 %.
Согласно исследованию Евростата, самый сильный удар инфляция нанесла по странам Балтии. В Эстонии она вообще поставила рекорд, достигнув 12 %. Догоняет ее Литва с 10 %, в Латвии она выросла почти на 8 %. По подсчетам экономистов, рассчитывать на улучшение ситуации европейцам в ближайшее время не стоит. К весне цены могут взлететь еще выше. Так что Европе стоит готовиться к новым рекордам.