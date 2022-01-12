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Годовая инфляция в ЕС выросла на 5%. Это самый высокий показатель в истории

12 января 2022 08:18
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Годовая инфляция в Евросоюзе установила новый исторический рекорд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сообщению Евростата, она выросла на 5 %. Это самый высокий показатель за всю историю.

Годовая инфляция в ЕС выросла на 5%. Это самый высокий показатель в истории-1

Больше всего в Европе выросли цены на энергоносители. Они увеличились на 26 %.

Изрядно истощили кошельки жителей ЕС и посещения магазинов. В декабре продукты там подорожали более чем на 3 %. Пришлось европейцам отказываться и от покупки бытовой техники и других промтоваров. Цены на них за месяц тоже подскочили почти на 3 %.

Годовая инфляция в ЕС выросла на 5%. Это самый высокий показатель в истории-4

Согласно исследованию Евростата, самый сильный удар инфляция нанесла по странам Балтии. В Эстонии она вообще поставила рекорд, достигнув 12 %. Догоняет ее Литва с 10 %, в Латвии она выросла почти на 8 %. По подсчетам экономистов, рассчитывать на улучшение ситуации европейцам в ближайшее время не стоит. К весне цены могут взлететь еще выше. Так что Европе стоит готовиться к новым рекордам.

# Экономический кризис # Фотофакт

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