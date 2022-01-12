В Великобритании рекомендуют обнимать домашних животных, чтобы не замёрзнуть. Оценили ли совет жители?

В Британии разгорается скандал, причиной которого стала инициатива одной местной крупной энергетической компании. Заботясь о своих клиентах, она разослала им по электронной почте несколько советов, как не замерзнуть зимой и при этом сэкономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Людей, прочитавших эти рекомендации, бросило в жар. Компания-поставщик тепла посоветовала им надевать свитера, пить горячий чай, больше двигаться, а еще лучше просто обнимать домашних животных. Эти рекомендации были встречены довольно холодно. Резонанс был таким, что компании пришлось принести публичные извинения.