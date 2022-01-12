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В Великобритании рекомендуют обнимать домашних животных, чтобы не замёрзнуть. Оценили ли совет жители?

12 января 2022 07:28
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В Британии разгорается скандал, причиной которого стала инициатива одной местной крупной энергетической компании. Заботясь о своих клиентах, она разослала им по электронной почте несколько советов, как не замерзнуть зимой и при этом сэкономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Илона Волынец, СТВ:
Людей, прочитавших эти рекомендации, бросило в жар. Компания-поставщик тепла посоветовала им надевать свитера, пить горячий чай, больше двигаться, а еще лучше просто обнимать домашних животных. Эти рекомендации были встречены довольно холодно. Резонанс был таким, что компании пришлось принести публичные извинения.  

В Великобритании рекомендуют обнимать домашних животных, чтобы не замёрзнуть. Оценили ли совет жители?-1

В Британии цены на теплоэлектроэнергию и так уже взлетели, а к концу зимы поднимутся еще как минимум на 5 %. В этой ситуации люди приняли эти советы как издевку.  

# Электроснабжение # Илона Волынец # Фотофакт

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