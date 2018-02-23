Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр
Новости США. Дочь президента США Иванка Трамп приехала в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр 25 февраля.
Иванка встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 23 февраля Трамп будет находиться в Сеуле, а 24-25 февраля проведет в Пхенчхане, наблюдая за соревнованиями и церемонией закрытия.
Фото: instagram.com/ivankatrump
В южнокорейском аэропорту Иванка сказала журналистам, что «очень рада принять участие в зимних Олимпийских играх и разделить эту радость с командой США».
Иванка Трамп:
Благодарю вас, президент Мун и первая леди Ким, за ваше теплое гостеприимство и очень особенный ужин в историческом «Голубом доме», ознаменовавший начало нашего визита в Южную Корею.
Фото: instagram.com/ivankatrump
Отец Иванки – президент США Дональд Трамп – выразил уверенность в социальных сетях, что его дочь отлично справится со своими обязанностями.
Дональд Трамп:
Моя дочь, Иванка, прибыла в Южную Корею. Не могу представить человека, представляющего нашу страну, лучше или умнее.
Многие представители известных семей посещали олимпийские мероприятия. Например, на ОИ-2012 в Лондоне принц Уильям и принц Гарри не пропустили большинство матчей олимпийского теннисного турнира.
Самые яркие кадры первых дней Олимпиады-2018. Большой репортаж СТВ из Пхёнчхана