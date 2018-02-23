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Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр

23 февраля 2018 15:02
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Новости США. Дочь президента США Иванка Трамп приехала в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр 25 февраля.

Иванка встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 23 февраля Трамп будет находиться в Сеуле, а 24-25 февраля проведет в Пхенчхане, наблюдая за соревнованиями и церемонией закрытия.

Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр-1

Фото: instagram.com/ivankatrump

В южнокорейском аэропорту Иванка сказала журналистам, что «очень рада принять участие в зимних Олимпийских играх и разделить эту радость с командой США».

Иванка Трамп:
Благодарю вас, президент Мун и первая леди Ким, за ваше теплое гостеприимство и очень особенный ужин в историческом «Голубом доме», ознаменовавший начало нашего визита в Южную Корею.

Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр-4

Фото: instagram.com/ivankatrump

Отец Иванки – президент США Дональд Трамп – выразил уверенность в социальных сетях, что его дочь отлично справится со своими обязанностями.

Дональд Трамп:
Моя дочь, Иванка, прибыла в Южную Корею. Не могу представить человека, представляющего нашу страну, лучше или умнее.

Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр-7

Многие представители известных семей посещали олимпийские мероприятия. Например, на ОИ-2012 в Лондоне принц Уильям и принц Гарри не пропустили большинство матчей олимпийского теннисного турнира.

Самые яркие кадры первых дней Олимпиады-2018. Большой репортаж СТВ из Пхёнчхана

# Фотофакт # Иванка Трамп # Зимняя Олимпиада – 2018

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