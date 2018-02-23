Иванка Трамп примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр

Иванка встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 23 февраля Трамп будет находиться в Сеуле, а 24-25 февраля проведет в Пхенчхане, наблюдая за соревнованиями и церемонией закрытия.

В южнокорейском аэропорту Иванка сказала журналистам, что «очень рада принять участие в зимних Олимпийских играх и разделить эту радость с командой США».

Иванка Трамп:

Благодарю вас, президент Мун и первая леди Ким, за ваше теплое гостеприимство и очень особенный ужин в историческом «Голубом доме», ознаменовавший начало нашего визита в Южную Корею.