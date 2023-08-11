Россия успешно запустила ракету с аппаратом «Луна-25» на спутник Земли

С космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» выведена на суборбитальную траекторию движения межпланетная станция «Луна-25», пишет РИА Новости.

Отделение головного разгонного блока «Фрегат» выполнено нормально, в настоящее время объект движется к Луне. Мягкая посадка ожидается в районе Южного полюса примерно 20 августа.

На подлете к Луне станция «Луна-25» дважды скорректирует свою траекторию. Спустя пять дней она выйдет на лунную орбиту высотой 100 км и будет находиться на ней на протяжении ряда дней, постепенно замедляясь и снижаясь до тех пор, пока не попадет на посадочную орбиту высотой 18 км. Затем начнется процедура посадки на Луну по апробированной схеме, которая была разработана в 1970-х годах.

В качестве объекта для посадки был выбран Южный полюс Луны, где были обнаружены следы водяного льда. Это еще непокоренное место, и российскому посадочному модулю впервые в истории предстоит совершить успешную посадку в этом районе.