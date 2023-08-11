Россия запустила первую за 47 лет миссию на Луну

Новости России. Ракета с первой за 47 лет российской космической станцией «Луна-25» взлетела минувшей ночью с космодрома Восточный. Разгонный блок успешно отделился от ее ступени и вышел на околоземную орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.