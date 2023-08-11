Россия запустила первую за 47 лет миссию на Луну

Новости России. Ракета с первой за 47 лет российской космической станцией «Луна-25» взлетела минувшей ночью с космодрома Восточный. Разгонный блок успешно отделился от ее ступени и вышел на околоземную орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сама станция должна выйти на окололунную орбиту 16 августа. Высокоточная мягкая посадка запланирована на 21-е число. Станция проведет комплекс исследований, в первую очередь это поиск воды. В случае успеха откроется перспектива строительства лунной базы и промышленного использования спутника.