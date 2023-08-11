Прямой эфир

Россия запустила первую за 47 лет миссию на Луну

11 августа 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Ракета с первой за 47 лет российской космической станцией «Луна-25» взлетела минувшей ночью с космодрома Восточный. Разгонный блок успешно отделился от ее ступени и вышел на околоземную орбиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия запустила первую за 47 лет миссию на Луну-1

Сама станция должна выйти на окололунную орбиту 16 августа. Высокоточная мягкая посадка запланирована на 21-е число. Станция проведет комплекс исследований, в первую очередь это поиск воды. В случае успеха откроется перспектива строительства лунной базы и промышленного использования спутника.

# Космос # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Гавайях из-за пожаров полностью уничтожен популярный у туристов исторический город
11 августа 2023 07:16

На Гавайях из-за пожаров полностью уничтожен популярный у туристов исторический город

Пакистанский город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни
11 августа 2023 07:07

Пакистанский город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни

США ограничивают инвестиции в Китай
11 августа 2023 07:00

США ограничивают инвестиции в Китай