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«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту

08 октября 2022 13:36
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Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту-1

Инцидент на автомобильной части моста произошел утром 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону полуострова. Частично оказались обрушены два автомобильных пролета переправы.

«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту-4

Следователи уже установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края. Сейчас изучается маршрут передвижения грузовика и соответствующая документация.

«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту-7

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту-10

Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Проводится оценка состояния сооружений на возможность возобновления железнодорожного сообщения. Уже начались восстановительные работы. На время остановки движения планируется запустить Керченскую паромную переправу.

# Взрыв # Светлана Петренко # Фотофакт

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