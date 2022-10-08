«Возбуждено уголовное дело». СК России сделал заявление по факту взрыва на Крымском мосту

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент на автомобильной части моста произошел утром 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который направлялся в сторону полуострова. Частично оказались обрушены два автомобильных пролета переправы.

Следователи уже установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края. Сейчас изучается маршрут передвижения грузовика и соответствующая документация.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России:

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.