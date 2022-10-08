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«Я не боюсь, что нам будет холодно». Почему венгры всё чаще перебираются в юрты и живут там постоянно?

08 октября 2022 09:05
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Новости Венгрии. Венгры переселяются в юрты. Из-за энергетического кризиса их выбирают в качестве постоянного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие круглые куполообразные палатки напоминают дома кочевников в степях Центральной Азии, но это Европа.

«Я не боюсь, что нам будет холодно». Почему венгры всё чаще перебираются в юрты и живут там постоянно?-1

Обычный дом с террасой – непозволительная роскошь из-за резкого подорожания строительства и энергоносителей. Площадь такого дома – 80 квадратных метров. Тепло идет от электрических настенных обогревателей и камина.

«Я не боюсь, что нам будет холодно». Почему венгры всё чаще перебираются в юрты и живут там постоянно?-4

Петра Погани, жительница Венгрии:
Для меня огромное облегчение, что даже без подогрева пола у нас есть дровяная печь. Я не боюсь, что нам будет холодно, потому что я знаю, что печь нас согреет.

«Я не боюсь, что нам будет холодно». Почему венгры всё чаще перебираются в юрты и живут там постоянно?-7

Габор Адоржан, строитель юрт:
Многие выбирают их не только из-за растущих цен на энергию, но и из-за роста цен на строительство. Построить небольшой дом для семьи можно за 30-40 миллионов форинтов, а юрта на 80 квадратных метров обойдется в 10 миллионов, то есть 23 тысячи долларов.

«Я не боюсь, что нам будет холодно». Почему венгры всё чаще перебираются в юрты и живут там постоянно?-10

Строители юрт говорят, что заказов стало намного больше. Очередь из клиентов расписана до лета 2023-го. В Венгрии уже построено около тысячи таких жилищ. Их обогрев значительно доступнее: воздух, циркулирующий в едином круглом пространстве, дольше сохраняет тепло. Строительство самой большой юрты занимает около трех дней.

# Кризис в ЕС # Петра Погани # Габор Адоржан # Новости Венгрии # Фотофакт

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