Во Франции отключают подогрев воды в бассейнах – посетителям предложили плавать в гидрокостюмах

Новости Франции. Холодная вода и гидрокостюмы. Энергокризис во Франции диктует новые правила. На фоне роста цен на ресурсы в стране уже закрылось несколько десятков бассейнов. Руководство остальных приняло решение снизить температуру воды или полностью отключить подогрев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы избежать переохлаждения посетителей, их обязали носить гидрокостюмы и сократить время плавания на полчаса. Такие меры, конечно, понравились не всем французам. Однако нашлись и смельчаки.

Мюриэль Голдберг, местная жительница:

Это чистое счастье. Честно говоря, гидрокостюм – отличный опыт. Я никогда раньше не носила гидрокостюм. Думала, что это повлияет на движение, но совсем нет. Наоборот, приятно и свежо. Мы чувствуем себя намного лучше после тренировки в гидрокостюме в холодной воде, чем в нагретой.