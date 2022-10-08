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Во Франции отключают подогрев воды в бассейнах – посетителям предложили плавать в гидрокостюмах

08 октября 2022 11:22
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Новости Франции. Холодная вода и гидрокостюмы. Энергокризис во Франции диктует новые правила. На фоне роста цен на ресурсы в стране уже закрылось несколько десятков бассейнов. Руководство остальных приняло решение снизить температуру воды или полностью отключить подогрев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции отключают подогрев воды в бассейнах – посетителям предложили плавать в гидрокостюмах-1

Чтобы избежать переохлаждения посетителей, их обязали носить гидрокостюмы и сократить время плавания на полчаса. Такие меры, конечно, понравились не всем французам. Однако нашлись и смельчаки.

Во Франции отключают подогрев воды в бассейнах – посетителям предложили плавать в гидрокостюмах-4

Мюриэль Голдберг, местная жительница:
Это чистое счастье. Честно говоря, гидрокостюм – отличный опыт. Я никогда раньше не носила гидрокостюм. Думала, что это повлияет на движение, но совсем нет. Наоборот, приятно и свежо. Мы чувствуем себя намного лучше после тренировки в гидрокостюме в холодной воде, чем в нагретой.

Во Франции отключают подогрев воды в бассейнах – посетителям предложили плавать в гидрокостюмах-7

Правда, такой оптимизм не разделают владельцы бассейнов. Они понимают, что гидрокостюм спасет бизнес лишь на короткое время. Как только термометр покажет минусовую температуру, единственное, что останется – просто закрыться.

# Экономический кризис # Мюриэль Голдберг # Новости Франции # Фотофакт

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