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ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

25 июля 2020 11:53
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Это более 284 тысяч человек. Больше всего пострадали США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки-1

Каждый час там выявляют более 2 600 заболевших коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заразились более 4 миллионов человек. Штаты занимают первое место в мире по этому показателю. За ними идут Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки-4

Тем временем в Казахстане ситуация, напротив, нормализуется. За последнюю неделю там прослеживается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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