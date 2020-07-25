ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Это более 284 тысяч человек. Больше всего пострадали США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый час там выявляют более 2 600 заболевших коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заразились более 4 миллионов человек. Штаты занимают первое место в мире по этому показателю. За ними идут Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.