Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

Новости мира. Торговлю и импорт диких животных запретили во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ накануне подписал премьер-министр страны. Нововведение распространяется как на живых представителей фауны, так и на мясо, мех, кости и другие части туш. Также местным жителям больше нельзя будет охотиться.