Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

Новости мира. Торговлю и импорт диких животных запретили во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Торговлю и импорт диких животных запретили во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий документ накануне подписал премьер-министр страны. Нововведение распространяется как на живых представителей фауны, так и на мясо, мех, кости и другие части туш. Также местным жителям больше нельзя будет охотиться.
В связи с выходом директивы правительство дало указания ведомствам внести необходимые изменения в действующие законы и подзаконные акты, касающиеся дикой природы.