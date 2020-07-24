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Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными

24 июля 2020 15:10
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Новости мира. Торговлю и импорт диких животных запретили во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными -1

Соответствующий документ накануне подписал премьер-министр страны. Нововведение распространяется как на живых представителей фауны, так и на мясо, мех, кости и другие части туш. Также местным жителям больше нельзя будет охотиться.

Во Вьетнаме запретили торговлю дикими животными -4

В связи с выходом директивы правительство дало указания ведомствам внести необходимые изменения в действующие законы и подзаконные акты, касающиеся дикой природы.

# Дикие животные # Фотофакт

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