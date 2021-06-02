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ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15%

02 июня 2021 14:54
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Число заболевших COVID-19 в мире за неделю снизилось на 15 %, а показатель смертности – на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Заметный рост числа зараженных зафиксирован в Африке. Сложная эпидобстановка остается в Колумбии, Аргентине и Парагвае.

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 15%-1

В некоторых странах между тем помимо пандемии борются также с грибковыми заболеваниями. Эпидемия так называемой «черной плесени» добралась до Ирака. Два человека погибли, четверо заражены. Летальные исходы связывают с осложнениями, которые возникли именно на фоне COVID-19. Под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, а также болеющие диабетом. Случаи заражения мукормикозом зафиксированы также в Индии и Египте.

# Коронавирус # Фотофакт

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