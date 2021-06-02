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Затонул один из крупнейших военных кораблей Ирана. Экипаж удалось спасти

02 июня 2021 12:13
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Новости Ирана. ЧП в Оманском заливе. У берегов Ирана загорелся и затонул один из крупнейших кораблей военно-морских сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затонул один из крупнейших военных кораблей Ирана. Экипаж удалось спасти-1

Пожар возник, когда судно выполняло учебную операцию. Огромный столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров.

Затонул один из крупнейших военных кораблей Ирана. Экипаж удалось спасти-4

Пламя пытались потушить на протяжении 20 часов. Однако безуспешно. Корабль выгорел и пошел ко дну. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Весь экипаж удалось спасти. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

# Крушение # Фотофакт

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