Затонул один из крупнейших военных кораблей Ирана. Экипаж удалось спасти

Новости Ирана. ЧП в Оманском заливе. У берегов Ирана загорелся и затонул один из крупнейших кораблей военно-морских сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар возник, когда судно выполняло учебную операцию. Огромный столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров.