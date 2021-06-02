Затонул один из крупнейших военных кораблей Ирана. Экипаж удалось спасти

Новости Ирана. ЧП в Оманском заливе. У берегов Ирана загорелся и затонул один из крупнейших кораблей военно-морских сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. ЧП в Оманском заливе. У берегов Ирана загорелся и затонул один из крупнейших кораблей военно-морских сил страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар возник, когда судно выполняло учебную операцию. Огромный столб дыма был виден на расстоянии нескольких километров.
Пламя пытались потушить на протяжении 20 часов. Однако безуспешно. Корабль выгорел и пошел ко дну. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Весь экипаж удалось спасти. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.