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В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это

02 июня 2021 14:21
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Новости Израиля. В Израиле избран новый президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост займет Ицхак Герцог.

В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это-1

В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев. А его соперница получила лишь 26 голосов.

В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это-4

Ицхак Герцог – председатель «Еврейского агентства», сын шестого президента Израиля. В должность президента политический деятель вступит 9 июля. Поскольку Израиль является парламентской республикой, реальная власть находится в руках главы правительства. Президент же в основном выполняет церемониальные и представительские функции.

# Выборы # Ицхак Герцог # Фотофакт

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