В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это

Новости Израиля. В Израиле избран новый президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост займет Ицхак Герцог.

В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев. А его соперница получила лишь 26 голосов.