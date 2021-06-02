В Израиле избрали нового президента. Рассказываем, кто это

Новости Израиля. В Израиле избран новый президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост займет Ицхак Герцог.
Новости Израиля. В Израиле избран новый президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пост займет Ицхак Герцог.
В ходе тайного голосования депутатов Кнессета его кандидатуру поддержали 87 парламентариев. А его соперница получила лишь 26 голосов.
Ицхак Герцог – председатель «Еврейского агентства», сын шестого президента Израиля. В должность президента политический деятель вступит 9 июля. Поскольку Израиль является парламентской республикой, реальная власть находится в руках главы правительства. Президент же в основном выполняет церемониальные и представительские функции.