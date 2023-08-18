ВОЗ сообщает о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% почти за месяц

Согласно информации ВОЗ, с 17 июля по 13 августа текущего года в мире было зафиксировано свыше 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции и больше 2,3 тыс. смертей, пишет ТАСС.

Это на 63% превышает показатель за предшествующие 28 дней, но число смертей сократилось на 56%. ВОЗ настоятельно призвала страны поддержать систему предупреждения и раннего информирования, вести мониторинг модификаций коронавируса и осуществлять бустерную прививку в группах высокого риска.

Представители организации также привлекли внимание к увеличению распространения омикронного штамма коронавируса, который был выявлен в 50 странах. Рост числа заболевших на 97% отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе, но в четырех регионах, в том числе в Европе, заболеваемость снизилась. Самое большое количество случаев за последние четыре недели было выявлено в Республике Корея – 1 209 194.