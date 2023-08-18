Британия заключила три контракта на поставку Украине систем ПВО на 90 млн фунтов

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три договора на поставку систем ПВО в Украину на общую сумму 90 млн фунтов стерлингов, пишет РИА Новости.

Один из этих контрактов, на сумму 56 млн фунтов, был заключен с норвежской компанией Kongsberg Gruppen на поставку беспилотного комплекса CORTEX Typhon.

Ранее Россия обратилась к странам НАТО с нотами по поводу поставки оружия Украине и заявила, что поставляя оружие этой стране, государства НАТО играют с огнем. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вброс Западом оружия Киеву не может способствовать успеху российско-украинских переговоров и даст негативный эффект. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт в Украине.