Минобороны Турции: украинский сухогруз перевозил контейнеры, а не зерно

Министерство национальной обороны Турции заявило, что судно Joseph Schulte под гонконгским флагом, пришедшее в Босфор в первой половине дня в пятницу, 18 августа, оказалось гружено не сельскохозяйственными продуктами, а контейнерами, пишет ТАСС.

Что именно находилось в контейнерах, в ведомстве не уточнили. Чуть ранее турецкие телевизионные каналы передавали, что вышедший из Одессы сухогруз является первым судном с сельхозпродукцией, зашедшим в пролив после расторжения зерновой сделки. Военно-морской флот Украины заявил о временных коридорах в акватории Черного моря для прохода торговых судов. При этом Киев предупредил, что на этом маршруте сохраняются военные угрозы и минная опасность. По этим каналам будут выходить из украинских портов гражданские суда.