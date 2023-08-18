Литва закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью, остаётся 4

18 августа Литва закрывает два пункта пропуска на белорусско-литовской границе: Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы), информирует Госпогранкомитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Остаются четыре пункта пропуска: Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). В них можно купить необходимые страховые полисы и произвести валютный обмен. Пересечь государственную границу возможно на автомобиле или на велосипеде, но никак не пешком.

На польской границе имеется один пункт для легковых близ Бреста (Тересполь) и один для грузовых автомобилей. На латвийской границе – два КПП для легковых, грузовых автомобилей и велосипедов.