ВОЗ раскритиковала богатые государства из-за неравенства при распределении вакцин

Пандемия коронавируса может закончиться в 2022-м, если удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в организации продолжают критиковать богатые государства, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки-бустеры, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.