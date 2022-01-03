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ВОЗ раскритиковала богатые государства из-за неравенства при распределении вакцин

03 января 2022 06:18
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Пандемия коронавируса может закончиться в 2022-м, если удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ раскритиковала богатые государства из-за неравенства при распределении вакцин-1

Кроме того, в организации продолжают критиковать богатые государства, которые в последнее время предлагают своим гражданам делать третьи прививки-бустеры, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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