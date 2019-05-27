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ВОЗ официально признала игровую зависимость болезнью

27 мая 2019 12:23
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Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого игроманию рассматривали как навязчивое поведение человека.

ВОЗ официально признала игровую зависимость болезнью-1

Сейчас же это расстройство добавили в обновленную версию Международной классификации болезней, которая вступит в силу в 2022 году.

Согласно критериям, человека можно считать больным, если он утрачивает контроль над игрой, не следит за ее продолжительностью и интенсивностью, не может остановиться играть, а также если игры для человека становятся выше остальных интересов и нарушают привычный жизненный график.

ВОЗ официально признала игровую зависимость болезнью-4

 

# Здоровье # Фотофакт

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