ВОЗ официально признала игровую зависимость болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого игроманию рассматривали как навязчивое поведение человека.

Сейчас же это расстройство добавили в обновленную версию Международной классификации болезней, которая вступит в силу в 2022 году.

Согласно критериям, человека можно считать больным, если он утрачивает контроль над игрой, не следит за ее продолжительностью и интенсивностью, не может остановиться играть, а также если игры для человека становятся выше остальных интересов и нарушают привычный жизненный график.