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Крупнейший в мире всесезонный горнолыжный курорт открыли в Шанхае

15 августа 2024 07:25
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Этим летом жители Шанхая, как и многих других городов Китая, страдают от сильной жары. Но для тех, кто соскучился по прохладе, есть хорошие новости. Здесь открылся крупнейший в мире крытый горнолыжный курорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший в мире всесезонный горнолыжный курорт открыли в Шанхае-1

Снежные трассы разной сложности, включая даже экстремальную. Курорт общей площадью 350 тысяч квадратных метров уже принял первых посетителей. Среди них и местные жители, и туристы. К слову, одна из задач этого уникального по своим масштабам объекта, который строили 5 лет, увеличить приток туристов в Шанхай в зимний период.

Так называемая индустрия снега и льда в Китае сейчас на подъеме. По последним данным, почти 346 миллионов жителей КНР занимаются зимними видами спорта.

# Туризм # Новости Китая

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