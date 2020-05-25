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ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются роста заболеваемости из-за срыва плановой вакцинации детей

25 мая 2020 11:18
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Новости мира. ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются роста заболеваемости из-за срыва плановой вакцинации детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются роста заболеваемости из-за срыва плановой вакцинации детей-1

ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются роста заболеваемости из-за срыва плановой вакцинации детей-3

Поскольку во многих странах все еще действуют строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса, около 80 миллионов младенцев могут остаться без прививок от ряда опасных заболеваний.

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Кроме того, закрытие границ привело к трудностям с доставкой вакцины. ООН призывает найти возможность провести вакцинацию даже в условиях пандемии.

ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются роста заболеваемости из-за срыва плановой вакцинации детей-6

О том, что изоляция может вызвать большее количество смертей, чем сам коронавирус, заявил и нобелевский лауреат Майкл Левитт.

# Коронавирус # Майкл Левитт # Фотофакт

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