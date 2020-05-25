Новости мира. ВОЗ и ЮНИСЕФ опасаются роста заболеваемости из-за срыва плановой вакцинации детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку во многих странах все еще действуют строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса, около 80 миллионов младенцев могут остаться без прививок от ряда опасных заболеваний.

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Кроме того, закрытие границ привело к трудностям с доставкой вакцины. ООН призывает найти возможность провести вакцинацию даже в условиях пандемии.