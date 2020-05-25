Личные вещи королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе

Новости Франции. На торгах во французском Версале проданы личные вещи королевы Марии-Антуанетты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший ажиотаж вызвали два предмета.

Белая салфетка, украшенная орнаментом из лилий и роз, которой ее величество пользовалась во время торжественного обеда в честь коронации ее мужа Людовика XVI, ушла с молотка за 14,5 тысяч евро. Также был продан дорожный сундук с надписью «Спальня королевы № 10». Его окончательная стоимость составила почти 44 тысячи евро.