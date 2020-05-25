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Личные вещи королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе

25 мая 2020 09:51
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Новости Франции. На торгах во французском Версале проданы личные вещи королевы Марии-Антуанетты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наибольший ажиотаж вызвали два предмета.

Личные вещи королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе-1

Белая салфетка, украшенная орнаментом из лилий и роз, которой ее величество пользовалась во время торжественного обеда в честь коронации ее мужа Людовика XVI, ушла с молотка за 14,5 тысяч евро. Также был продан дорожный сундук с надписью «Спальня королевы № 10». Его окончательная стоимость составила почти 44 тысячи евро.

Личные вещи королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе-4

Личные вещи королевы Марии-Антуанетты продали на аукционе-6

В общей сложности на аукционе были выставлены около 180 лотов, среди которых были портреты, скульптуры, книги, документы и украшения.

# Аукционы # Мария-Антуанетта # Фотофакт

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