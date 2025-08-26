ВОЗ и ООН заявили о нехватке чистой питьевой воды в мире

Каждый четвертый в мире человек по-прежнему лишен доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщается в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН, пишет ТАСС.

Согласно докладу, с 2015 года 961 миллион человек получили доступ к чистой питьевой воде. Охват населения, имеющего доступ к питьевой воде, увеличился на шесть процентов. Однако, несмотря на положительную динамику, ситуация с доступом к воде в сельской местности по-прежнему обстоит значительно хуже, чем в городах.