В США пеликаны прилетели на церемонию вручения дипломов в университете: птицы усаживались зрителям на головы

Новости США. Незваные гости: церемонию вручения дипломов выпускникам Университета Пеппердайн в США посетили пеликаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромные птицы явились в самый разгар торжества и попытались занять свои места в зрительном зале, усевшись на головы собравшихся. Однако их быстро спровадили. Тогда пернатые вышли на красную ковровую дорожку и вступили в схватку с секьюрити. Чтобы усмирить пеликанов и выгнать их с университетской площадки, охранникам пришлось потрудиться.