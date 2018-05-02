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В США пеликаны прилетели на церемонию вручения дипломов в университете: птицы усаживались зрителям на головы

02 мая 2018 08:56
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Новости США. Незваные гости: церемонию вручения дипломов выпускникам Университета Пеппердайн в США посетили пеликаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромные птицы явились в самый разгар торжества и попытались занять свои места в зрительном зале, усевшись на головы собравшихся. Однако их быстро спровадили. Тогда пернатые вышли на красную ковровую дорожку и вступили в схватку с секьюрити. Чтобы усмирить пеликанов и выгнать их с университетской площадки, охранникам пришлось потрудиться.

# Фотофакт # Курьезы

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