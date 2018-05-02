Семь американских штатов требуют отменить программу защиты мигрантов от депортации, изданную Обамой

Новости США. Семь американских штатов обратились в суд с требованием отменить программу защиты мигрантов от депортации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане просят прекратить выдачу документов, которые гарантируют отсрочку высылки.

Напомним, распоряжение, благодаря которому мигранты, прибывшие в Америку с детьми, могут получать постоянные отсрочки от депортации, издал экс-президент Барак Обама. Сейчас в США насчитывается не менее 700 тысяч переселенцев, попадающих под данную программу. Она стала причиной яростных споров, а Дональд Трамп в разное время выражал по ее поводу противоречащие друг другу мнения.