Воскресенский о польской элите и их железном занавесе: такое впечатление, что они все там свихнулись

Григорий Азарёнок, СТВ:

Дуда на этой неделе дал интервью в Sunday Times, попросил нового железного занавеса. Как раз по белорусской границе железный занавес опустить и так далее. Что польское руководство? Пан Сикорский там вам лично отвечал совсем недавно на абсолютно адекватное, нормальное предложение, касающееся некоторых сидельцев у нас. Но вот пан Дуда, он-то уже сбитый летчик, хромая утка. Скоро президентские выборы в Польше. Об этом персонаже, я думаю, мы забудем, но тем не менее. Что там происходит?

Юрий Воскресенский, политолог:

Дело в том, что у меня такое впечатление, что вся элита вот этих лимитрофов, стран, которые вышли из Советского Союза, из Организации Варшавского договора, она с какой-то поломанной психикой.

Это касается не только вот этой хромой утки или хромого петуха, скорее, Дуды. Это касается вообще всей элиты в той же Польше. То есть как сочетается вообще железный занавес с теми европейскими ценностями прозрачности, открытости, транспарентности, о которых вы рассказываете полякам каждый день. А как сочетается убийство и пытки над людьми, которые бегут к вам за защитой в рамках вашего же законодательства, которое позволяет принимать беженцев, рассматривать в судебном порядке их дела? Как вот то, что вы их убиваете, избиваете? Да как это сочетается с правами человека. А как сочетается снятие с предвыборной регистрации целых избирательных блоков, как, например, блока «Победы»? Мы все время, заметьте, факторами, фактами оперируем, не просто так балаболим, как они.

Так вот как это вообще с демократическими тоже ценностями сочетается? И с прозрачностью выборов? Такое впечатление, что они все там свихнулись.

Насчет железного занавеса. Это не Дуда будет решать, какой будет занавес. Когда мы закончим специальную военную операцию, мы еще посмотрим, где этот занавес опустить. А может, и на немецко-польской границе. Это не Дуда будет решать. Это будем решать мы уже. И в этот раз на их хотелки мы не купимся. Все национальные интересы Союзного государства должны быть учтены.