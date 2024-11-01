Костылёв: что Россия, что Беларусь – это крайне свободные страны. Западники не понимают нашей ментальности

Алексей Костылёв, основатель и главный редактор медиахолдинга «Readovka»:

Они не понимают нашей ментальности, той свободы выбора, которая остается на нашей территории, которой уже нет там, где общество загнано абсолютно в стойло, что называется неолиберализма, пытается нас обзывать всякими словами про тоталитаризм, но вообще ничего в этом не понимает. Что Россия, что Беларусь – это крайне свободные страны.

Вот когда общаешься с иностранцами, которые к нам приезжают или переезжают вообще жить, они это подтверждают. У нас нет давления за идеологию, у нас нет гонений. У нас, ну, если это не противоречит конституционным нормам, можно делать вообще все при желании, если ты не враг. Но к врагам, конечно, разговор должен быть особый. Вот у вас, если я хочу похвалить Беларусь, куда, соответственно, все это продуманней, куда жестче. У нас вот куча народу считает, что можно не только отмолчаться, но и молчаливыми, скажем так, формами потворствовать поражению нашей страны. У вас, скажем так, этот процесс работы на поток стоит. И вот как по мне, здесь вот в России есть с чего, скажем так, поучиться.