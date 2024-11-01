В результате наводнений в Испании погибли свыше 200 человек

Поле боевых действий в эти дни напоминает испанский регион. Валенсия не справляется с последствиями масштабных наводнений. Кадры испанского апокалипсиса расходятся по сети. К этой минуте известно о 205 погибших. Только за сутки число жертв возросло на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах потоки грязи, повсюду разбиты витрины магазинов, вырваны с корнем деревья, свалены в кучу автомобили – все это спровоцировало огромные пробки на дорогах. Десятки автомобильных путей разрушены. В воду рухнул даже мост. Разрушены железнодорожные пути. Аэропорт также не принимает пассажиров. Работы по расчистке улиц ведутся круглосуточно. На помощь экстренным службам спешат и тысячи волонтеров со всей страны. Пока спецтехника разбирает завалы, они доставляют в пострадавшие районы еду, воду, предметы первой необходимости.

Правительство Испании объявило трехдневный траур по жертвам паводков. Число погибших растет, продолжаются поиски пропавших без вести. Ищут их и днем, и ночью, с воздуха и на суше. К тем, кто оказался в ловушке, добраться порой сложно. В таких случаях задействуют авиацию. Шансы найти пропавших живыми уменьшаются с каждой минутой. Сколько человек находятся под завалами зданий или под землей – неизвестно. Но счет идет на десятки. Тем временем синоптики дают неутешительные прогнозы. Валенсии, которая не может отойти от одного из самых смертоносных в истории страны наводнений, пора готовится к новым ливням. По крайней мере, так считают специалисты.