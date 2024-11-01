Воскресенский – беглым: если вы искренне хотите помочь заключенным, помогайте всем, а не брендовым

Юрий Воскресенский, политолог:

Вот меня всегда поражало и возмущало их деление заключенных на брендовых или небрендовых. Это что получается, Колесникова – это значит там Армани, Кавалли, да? А это – это что у нас? Bershka, все остальные – это Bershka. Но если у вас действительно искренне есть желание помочь людям, которые по своей тупости, глупости залетели, их посадили, так зачем вы выделяете каких-то брендовых, небрендовых? Все разные, все равные.

Это вот, кстати, основной европейский лозунг, европейских всех НКО. Так вы их и реализуете. Вы улучшаете условия для всех заключенных. Вот когда-то мы, группа инициативных активистов, подняли вопрос о том, чтобы день заключения в белорусских СИЗО, значит, был на основе российских аналогов, засчитывался за полтора дня отсидки.

И вот, например, белорусский парламент пошел на это, принял это решение, Президент поддержал. И это, естественно, облегчило участь всех, кто сидит. То есть мы, например, не выделяли бренды и не бренды.

Григорий Азаренок, СТВ:

И какая статья у кого.

Юрий Воскресенский:

Да. То есть, если вы действительно искренне хотите помочь, так помогайте всем. Так вот, тем, что они заявляют отдельные фамилии, вот тем самым они и вскрылись. Им абсолютно плевать на всех остальных, кто сидит в белорусских тюрьмах. Им надо вытащить вот своих этих подельников. Эти нафталиновые куклы, которые будут в эфирах у Яшина рассказывать про то, как построить прекрасную Беларусь будущего. Мы построим эту Беларусь и без них. Поэтому те, кого они упоминают, должны отсидеть полный срок до конца.