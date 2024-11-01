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Латвия принимает учения многонациональной бригады НАТО

01 ноября 2024 16:54
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Доставшаяся нашей стране в соседи Латвия идет по европейскому пути, ставя весьма странные и порой труднообъяснимые политические амбиции выше интересов собственных граждан. Яркий пример тому – приоритеты, расставленные правительством страны. Социальный сектор отошел на второй план, а все внимание чиновники уделяют оборонной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, заботясь якобы о безопасности страны, Рига на деле только нагнетает обстановку в регионе.

Латвия принимает учения многонациональной бригады НАТО-2

Впервые в Латвии стартовали учения многонациональной бригады НАТО. 13 стран альянса отправили своих военнослужащих повышать квалификацию. Более 3,5 тысячи бойцов будут задействованы в тренировках. В их числе представители Польши, Албании, Италии, Черногории и не только. На две недели Латвия превратится в военный полигон. В ходе маневров солдаты будут отрабатывать способность бригады проводить операции, интегрируя в свою работу все подчиненные и вспомогательные подразделения. Командир многонациональной бригады НАТО назвал целью занятий «укрепление безопасности». Прокомментировал учения и министр обороны Латвии. По его словам, маневры доказывают, что, цитата, «мы готовы». Кто «мы» и к чему «готовы» – чиновник не уточнил.

# Международная политика # НАТО

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