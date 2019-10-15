Вопреки правилам: Букеровскую премию по литературе за 2019 год вручили сразу двум авторам

Новости Великобритании. Букеровскую премию по литературе за 2019 год вручили сразу двум авторам. Лауреатами стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этвуд получила награду за роман «Заветы» – сиквел романа «Рассказ служанки», а Эваристо удостоилась премии за роман «Девушка, женщина, всё остальное», рассказывающий истории из жизни 12 чернокожих британок.

Решение жюри наградить сразу двух писателей – нарушение правил вручения премии, тем не менее после 5-часового обсуждения номинантов судьи так и не смогли выбрать одного победителя.