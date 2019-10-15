Более сотни мест загрязнения: на пляжи Бразилии выбросило нефть

Новости Бразилии. Режим чрезвычайного положения ввел бразильский штат Баия из-за загрязнения многих пляжей нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Министерства окружающей среды, в воду попало венесуэльское топливо, однако государственная нефтяная компания Венесуэлы отвергает обвинения.

Со случаями разлива черного золота Бразилия столкнулась месяцем ранее. Институт окружающей среды и возобновляемых источников природных ресурсов обнаружил 105 точек загрязнения. К этому моменту с поверхности различных водоемов удалось собрать 133 тонны нефти.