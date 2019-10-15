Барселону охватили массовые протесты после вынесения приговора каталонским политикам

Новости Испании. Массовые протесты захлестнули Барселону. Заложниками ситуации стали многочисленные туристы: заблокирована дорога к аэропорту «Эль-Прат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, активисты перекрыли доступ к терминалам. В результате некоторые рейсы задержали на несколько часов, около сотни вылетов и вовсе пришлось отменить.

Акции протеста были вызваны решением Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Сразу же после объявления приговора в Каталонии начались манифестации. Чтобы разогнать толпы недовольных людей, полиции пришлось применить дубинки и резиновые пули. Пострадали более сотни человек.

15 октября акции протеста продолжаются. Активисты перекрыли железнодорожные пути. Движение по автомагистралям в сторону Барселоны также затруднено. На дорогах огромные пробки.