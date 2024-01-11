Вооружённые силы Эквадора сообщают об аресте 330 террористов

В Эквадоре продолжается ожесточенное противостояние армии и сил правопорядка с мафиозными кланами. Несмотря на введенное в стране чрезвычайное положение и комендантский час, здесь по-прежнему звучат выстрелы и идут уличные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных силах сообщили, что им уже удалось арестовать около 330 террористов, еще пятеро были ликвидированы в ходе операций по обеспечению безопасности. Продолжаются обыски в домах участников преступных группировок. Найдены и изъяты целые арсеналы оружия и не только.

Хайме Вела, начальник объединенного командования Вооруженных сил Эквадора:

Мы изъяли 61 единицу оружия разного калибра, 418 единиц боеприпасов, 24 единицы взрывчатки. Мы спасли 28 человек, находившихся в руках у бандитов. Мы захватили 195 угнанных автомобилей, девять лодок, 19 средств связи и 230 килограммов наркотиков.

Кроме того, военные проводят операции по освобождению заложников, захваченных наркомафией. Власти Эквадора призвали граждан сплотиться и оказывать содействие армии и полиции, чтобы как можно скорее восстановить правопорядок в стране.