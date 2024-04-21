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Володин заявил, что решение США о помощи похоронит Украину

21 апреля 2024 13:12
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил свое отношение к принятому законодателями США решению о выделении дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что это событие толкает Украину на продолжение конфликта, ставя его экономику и будущее под удар. Володин отметил, что большая часть выделяемых средств пойдет американским компаниям, а Украина вынуждена будет вернуть деньги, которые она получит.

«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего»,  –  написал председатель Госдумы РФ.

Также Володин добавил, что уверен, что помощь США не изменит ситуацию на поле боя и киевский режим будет побежден.

Ранее Конгресс Америки на днях принял закон о выделении Украине около 61 миллиарда долларов на военные нужды. После утверждения в Сенате законопроект будет отправлен на подпись президенту страны Джо Байдену.

# Международная политика # Вячеслав Володин

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