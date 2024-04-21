Премьер-министр Эстонии заявила о возможном техническом дефолте в прибалтийских странах

На фоне огромных военных бюджетов и постоянной милитаризации прибалтийские страны уже близки к техническому дефолту. Об этом высказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление она сделала из-за шквала негатива в отношении действий ее правительства.

Власти страны решили увеличить налоги для обеспечения нужд военных. Глава кабмина упрекнула всех критиков в том, что Эстония может угодить под прямое управление Международного валютного фонда, если не идти на подобные меры. Хотя экономике страны они особо и не помогут. Дефицит бюджета в 2024 году составит 3,5 % от ВВП, а в следующем эксперты прогнозируют ухудшение показателей практически вдвое. Отрицательная тенденция просматривается в разных областях: промышленные предприятия закрываются, фермеры продают свои хозяйства, а большое количество людей вынуждены эмигрировать.