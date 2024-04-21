В США назвали сроки передачи американского оружия Киеву

По информации The New York Times, США готовят к новым поставкам вооружений в Украину после того, как президент страны Джо Байден подпишет соответствующее постановление. Об этом пишет ТАСС.

За счет эффективно работающей сети логистики поставка может быть произведена в считанные дни. Предполагается, что в состав помощи будут входить системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Помимо этого, Конгресс утвердил законопроекты о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные санкционные меры в отношении Китая.