Война в Газе займёт ещё много месяцев – Нетаньяху

Израиль намерен продолжать военную компанию в Газе, пока противник не будет побежден. Об этом в очередной раз заявил Биньямин Нетаньяху на заседании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, на этот раз израильский премьер не ограничился только словами, а представил свой проект бюджета на 2024 год. И основная статья расходов – финансирование военных действий. Для достижения этих целей Нетаньяху предложил повысить налоги и на 3 % сократить средства, выделяемые на содержание и работу всех министерств. Сэкономленные деньги, по мнению главы правительства, должны пойти на обеспечение безопасности Израиля.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Одна из вещей, которая стала очевидной вне всякого сомнения, заключается в том, что мы должны вести эту войну. И это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня я представляю военный бюджет. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали. Мы также понимаем, что нам нужно будет инвестировать в многолетний план по освобождению государства Израиль от экспортной зависимости.