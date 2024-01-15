Протестующие фермеры заблокировали центр Берлина

Движение в столице Германии практически парализовано. Протестующие фермеры заблокировали центр города тракторами и грузовиками с прицепами. В правительственный квартал пригнали уже более 3 000 машин, и сюда все еще движется колонна сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Бранденбургских ворот запланирована крупная демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие более 10 тысяч человек и 5 000 тракторов. Этот митинг станет кульминацией продолжающихся уже неделю протестов. Фермеры хотят предотвратить запланированную отмену своих субсидированных налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.