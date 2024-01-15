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Протестующие фермеры заблокировали центр Берлина

15 января 2024 10:44
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Движение в столице Германии практически парализовано. Протестующие фермеры заблокировали центр города тракторами и грузовиками с прицепами. В правительственный квартал пригнали уже более 3 000 машин, и сюда все еще движется колонна сельхозтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие фермеры заблокировали центр Берлина-1

У Бранденбургских ворот запланирована крупная демонстрация, в которой, как ожидается, примут участие более 10 тысяч человек и 5 000 тракторов. Этот митинг станет кульминацией продолжающихся уже неделю протестов. Фермеры хотят предотвратить запланированную отмену своих субсидированных налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Протестующие фермеры заблокировали центр Берлина-4

Появилась информация, что на переговоры с фермерами выйдет министр финансов. Если договориться не удастся, протесты могут принять более радикальную форму. Кроме дорог, могут быть заблокированы супермаркеты и склады.

# Акции протеста # Новости Германии

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