В ноябре 2023 года РФ стала крупнейшим экспортером урана в США

В прошлом ноябре этого года Россия стала главным поставщиком урана в США, опередив Соединенное Королевство, Японию и Бельгию. Общая сумма поставки составила около 191 млн долларов, из них на долю России приходится 96 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости.

В ноябре по сравнению с октябрем стоимость российского урана увеличилась почти в два раза. За первые одиннадцать месяцев 2023 года Россия реализовала в США уран на сумму 1,017 миллиарда долларов, что стало самым высоким результатом с 2010 года.

Стоимость урана на мировом валютном рынке удвоилась в 2023 году и сейчас продолжает расти. Цена закиси-окиси урана U3O8 превысила 94 доллара за фунт, достигнув уровня 2007 года.