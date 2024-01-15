11 человек погибли во время наводнений в Рио-де-Жанейро

Как минимум 11 жизней унесли наводнения в Рио-де-Жанейро. В городе за сутки выпало осадков больше, чем за весь январь. Центральные улицы в буквальном смысле ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она доставала до крыш машин. Затопило метро и первые этажи зданий. Движение транспорта в большинстве районов оказалось парализовано. Мэр Рио объявил в городе чрезвычайное положение и призвал жителей не выходить из домов и не пользоваться личными авто, чтобы не мешать работе экстренных служб. Кроме того, из-за масштабных затоплений возник серьезный риск схода оползней.