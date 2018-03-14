Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе

Новости США. Перед зданием рядами выстроили детские кроссовки, сапоги и сандалии. Активисты собирали их по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это – обувь учеников, которые стали жертвами вооруженного насилия в школах за последние 6 лет. Цифра устрашающая – 7000 человек. Отсчет протестующие начинали от 2012 года, когда в начальной школе «Сэнди-Хук» погибли 20 детей.