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Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе

14 марта 2018 15:08
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Новости США. Перед зданием рядами выстроили детские кроссовки, сапоги и сандалии. Активисты собирали их по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе-1

Все это – обувь учеников, которые стали жертвами вооруженного насилия в школах за последние 6 лет. Цифра устрашающая – 7000 человек. Отсчет протестующие начинали от 2012 года, когда в начальной школе «Сэнди-Хук» погибли 20 детей.

Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе-4

Таким образом, организаторы акции пытаются привлечь внимание властей к проблеме легкодоступности оружия. На прошлой неделе в штате Флорида был подписан новый закон, вносящий некоторые ограничения на ношение и покупку огнестрелов. Однако протестующие считают, что этих шагов недостаточно. 

# Фотофакт # Стрельба в США

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