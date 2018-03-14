Прямой эфир

На юге Афганистана смертник взорвал машину: погибли 6 человек

14 марта 2018 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Взрыв прогремел на юге Афганистана. По предварительным данным, в воздух взлетел заминированный автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Афганистана смертник взорвал машину: погибли 6 человек-1

Атаку устроил смертник. На данный момент известно о гибели шести военнослужащих, десятки человек получили различные ранения. На месте ЧП работают бригады скорой и правоохранители.

На юге Афганистана смертник взорвал машину: погибли 6 человек-4

Есть вероятность, что количество жертв возрастет. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.

# Фотофакт # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе
14 марта 2018 15:08

Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе

Природные катаклизмы в Китае: на северо-западе из-за смога видимость снизилась до 30 метров, на юге из берегов вышла река
14 марта 2018 15:03

Природные катаклизмы в Китае: на северо-западе из-за смога видимость снизилась до 30 метров, на юге из берегов вышла река

Евросоюз может повысить визовый сбор на 20 евро
14 марта 2018 14:14

Евросоюз может повысить визовый сбор на 20 евро