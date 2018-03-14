На юге Афганистана смертник взорвал машину: погибли 6 человек

Новости Афганистана. Взрыв прогремел на юге Афганистана. По предварительным данным, в воздух взлетел заминированный автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаку устроил смертник. На данный момент известно о гибели шести военнослужащих, десятки человек получили различные ранения. На месте ЧП работают бригады скорой и правоохранители.