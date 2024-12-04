Военный бюджет Финляндии составил 6,5 млрд евро

По его словам, к 2030 году средства, выделенные из бюджета на военные нужды, вырастут до требуемых Североатлантического альянса 2 % ВВП. Для этого необходимо будет найти еще около 4 миллиардов евро. Впрочем, Финляндия довольно быстро идет по пути милитаризации страны. В этом году ее военный бюджет составил 6,5 миллиардов евро. Недавно вооруженные силы страны получили около 70 новейших американских истребителей.