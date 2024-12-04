Прямой эфир

Военный бюджет Финляндии составил 6,5 млрд евро

04 декабря 2024 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финляндия, едва вступив в НАТО, решила повысить расходы на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр страны.

Военный бюджет Финляндии составил 6,5 млрд евро-2

По его словам, к 2030 году средства, выделенные из бюджета на военные нужды, вырастут до требуемых Североатлантического альянса 2 % ВВП. Для этого необходимо будет найти еще около 4 миллиардов евро. Впрочем, Финляндия довольно быстро идет по пути милитаризации страны. В этом году ее военный бюджет составил 6,5 миллиардов евро. Недавно вооруженные силы страны получили около 70 новейших американских истребителей.

# НАТО # Финляндия

Другие новости рубрики

Все новости
Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов
04 декабря 2024 07:30

Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов

Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией об инвестициях
04 декабря 2024 07:29

Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией об инвестициях

Польские фермеры провели акцию протеста против заключения торговых соглашений с Южной Америкой
04 декабря 2024 07:27

Польские фермеры провели акцию протеста против заключения торговых соглашений с Южной Америкой