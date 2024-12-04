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Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов

04 декабря 2024 07:30
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Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента. ЦИК не выявила никаких нарушений после пересчета бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов-2

Это означает, что два кандидата, набравшие больше всего голосов, сойдутся в противостоянии за пост главы государства уже 8 декабря. По итогам первого тура лидером стал крайне правый независимый кандидат Кэлин Джорджеску. На втором месте оказалась председатель либеральной партии Елена Ласкони. Поводом для пересчета результатов стало обращение оппозиционных кандидатов, которые обвинили центризбирком в фальсификации голосов.

# Выборы

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