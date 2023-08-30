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Военные, захватившие власть в Габоне, намерены покончить с действующим в стране режимом

30 августа 2023 07:35
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В Габоне произошел государственный переворот. Захватившие власть военные объявили о роспуске всех органов власти и отмене результатов выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные, захватившие власть в Габоне, намерены покончить с действующим в стране режимом-1

Утром стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, набрав более 64 % голосов. Путчисты заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либревиле слышна стрельба. Также сообщается о закрытии всех границ.

# Международная политика # Фотофакт

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