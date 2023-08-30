Военные, захватившие власть в Габоне, намерены покончить с действующим в стране режимом

В Габоне произошел государственный переворот. Захватившие власть военные объявили о роспуске всех органов власти и отмене результатов выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром стало известно, что действующий президент 64-летний Али Бонго Ондимба переизбран на пост главы государства, набрав более 64 % голосов. Путчисты заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом. В столице страны Либревиле слышна стрельба. Также сообщается о закрытии всех границ.