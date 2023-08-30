Прямой эфир

4 самолёта Ил-76 загорелись в ходе атаки украинских беспилотников на псковский аэропорт

30 августа 2023 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российские регионы подверглись очередному массированному налету украинских беспилотников. Минувшей ночью взрывы были слышны в Пскове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 самолёта Ил-76 загорелись в ходе атаки украинских беспилотников на псковский аэропорт-1

Там был атакован аэропорт. Как сообщил губернатор области, загорелись четыре транспортных самолета ИЛ-76. С огнем боролись более 60 пожарных и 20 единиц спецтехники. Обошлось без жертв. Все авиарейсы отменены. Специалисты проводят оценку повреждений взлетно-посадочной полосы. В Брянске при падении дрона загорелось административное здание. Беспилотники были сбиты над шестью регионами России, в том числе над Рязанской и Московской областями.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинские беспилотники ударили по аэропорту в Пскове, повреждены самолёты
30 августа 2023 07:31

Украинские беспилотники ударили по аэропорту в Пскове, повреждены самолёты

В Чили учителя объявили бессрочную забастовку – они требуют лучших условий, зарплат и пенсий
30 августа 2023 07:05

В Чили учителя объявили бессрочную забастовку – они требуют лучших условий, зарплат и пенсий

Беспилотники ВСУ пытались атаковать телебашню в Брянске
30 августа 2023 06:53

Беспилотники ВСУ пытались атаковать телебашню в Брянске