4 самолёта Ил-76 загорелись в ходе атаки украинских беспилотников на псковский аэропорт

Там был атакован аэропорт. Как сообщил губернатор области, загорелись четыре транспортных самолета ИЛ-76. С огнем боролись более 60 пожарных и 20 единиц спецтехники. Обошлось без жертв. Все авиарейсы отменены. Специалисты проводят оценку повреждений взлетно-посадочной полосы. В Брянске при падении дрона загорелось административное здание. Беспилотники были сбиты над шестью регионами России, в том числе над Рязанской и Московской областями.