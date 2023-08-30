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Украинские беспилотники ударили по аэропорту в Пскове, повреждены самолёты

30 августа 2023 07:31
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Вооруженные силы Украины в ночь на 30 августа при помощи БПЛА атаковали аэропорт в Пскове, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников, находясь на месте событий, информировал, что Министерство обороны РФ отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. 

По последней информации, атака БПЛА успешно была отражена российскими военными. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Рейсы, запланированные на 30 августа, отменены до полной оценки нанесенного ущерба. Сообщается, что в результате атаки со стороны Украины повреждены 4 транспортных самолета Ил-76.

Возможно, при условии быстрого устранения повреждений, работа аэропорта будет возобновлена 31 августа, уточнил глава Псковской области. 

# Международная политика # Михаил Ведерников

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